Syrië: 13 kruisraketten neergehaald

De Syrische luchtverdediging heeft in de omgeving van Damascus 13 kruisraketten neergeschoten, zo meldt de Syrische staatstelevisie. De raketten zouden zijn neergehaald in de buurt van de plaats Al-Kiswah, iets ten zuiden van de Syrische hoofdstad.

De Amerikaanse generaal Dunford zei dat een van de doelen die is aangevallen een onderzoekscentrum was in de buurt van Damascus. Hij bevestigde dat de Syrische luchtverdediging afweerraketten heeft afgevuurd. Volgens Dunford was dit de enige reactie op de aanvallen.