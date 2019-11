De Australische deelstaat New South Wales kampt met enorme luchtverontreiniging als gevolg van de bosbranden die al bijna twee weken duren. Sydney, de grootste stad van het land, is voor de vierde achtereenvolgende dag gehuld in een dikke mist waardoor het een plek kreeg in de top tien van steden met de ergste luchtverontreiniging in de wereld.

De stad staat nu op de achtste plaats voor de steden Jakarta en Shenzhen en slechts iets achter Mumbai.