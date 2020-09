Swing state Wisconsin heeft nu wel de aandacht van de Democraten

22.748 stemmen. Zo klein was het verschil in Wisconsin tussen Donald Trump en Hillary Clinton bij de verkiezingen van 2016. De Democrate had de staat geen aandacht gegeven in haar campagne en dat kwam haar duur te staan. In 2020 hebben Joe Biden en zijn team de staat echter haarscherp op het netvlies staan.

Inwoners van Wisconsin hebben één ding gemeen met Nederlanders: de bijnaam ‘kaaskop’. De staat is namelijk al meer dan honderd jaar de grootste producent van kaas in de Verenigde Staten. De agrarische sector is één van de drijvende krachten achter de economie van Wisconsin, samen met de productiesector en de zorg.

De staat werd al jaren gezien als potentiële swing state. Ondanks twee ruime overwinningen van Barack Obama in 2008 en 2012 wisten de Republikeinen verschillende belangrijke posten te veroveren. Zo was Scott Walker tussen 2011 en 2019 gouverneur en is Ron Johnson sinds 2011 één van de twee senatoren namens de staat.

De meest beeldbepalende politicus uit Wisconsin was de Republikein Paul Ryan, de running mate van Mitt Romney in 2012 en enkele jaren voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij was bovendien ook één van de belangrijkste tegenstanders van Trump bij de voorverkiezingen in 2016 en de twee botsten meermaals tijdens de campagne. Het is daarom niet verbazingwekkend dat Hillary Clinton weinig aandacht besteedde aan de staat. Door te botsen met Paul Ryan zou Trump weinig kans hebben om extra stemmen te winnen in Wisconsin. Die berekening klopte: hij kreeg er zelfs bijna 3.000 minder dan Mitt Romney vier jaar daarvoor (die de staat dus verloor aan Obama). Enkel had Clinton haar eigen steun overschat, waardoor Trump met relatief weinig stemmen de winst kon behalen. Volgens de Democrate lag dit aan de aangescherpte kieswet in Wisconsin, waardoor veel mensen uit minderheden niet konden stemmen. Maar de werkelijkheid is dat Clinton de staat simpelweg te weinig aandacht had gegeven.

Daar hebben de Democraten van geleerd. De partijconventie wordt uitgezonden vanuit Milwaukee, de grootste stad van Wisconsin en inmiddels hebben zij meer dan 10 miljoen dollar uitgegeven aan reclameboodschappen op tv. In de peilingen staat hun kandidaat Joe Biden ruim voor op president Trump. De Democratische Partij heeft potentieel meer kiezers in de staat en weten zij die weer massaal te mobiliseren, heeft Biden een grote kans op winst.

Charles Franklin, directeur van een peilingbureau in de staat, zei recent dat Trump in de problemen zit en het zwaar zal krijgen om opnieuw te winnen in Wisconsin. Vooral de uitspraken van de president over Black Lives Matter zouden veel negatieve reacties hebben opgeleverd bij kiezers. Voormalig gouverneur Scott Walker waagt zich nog niet aan een voorspelling. Volgens hem worden de verkiezingen een referendum over hoe Trump reageert op de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. “Als mensen nog steeds vol zorgen zitten, is het denk ik altijd moeilijk voor een zittende president om herkozen te worden”, zei Walker recent tegen ABC News.

Wat is een swing state?

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle 50 staten plaatsvinden, is in de meesten de uitslag van te voren al bekend. Het is slechts spannend in ruim 10 staten, de zogeheten ‘swing states’. Hier kan zowel Joe Biden als Donald Trump de overwinning behalen omdat er ongeveer evenveel Republikeinse als Democratische kiezers wonen.