‘Swing state’ Ohio weer naar Trump

De Amerikaanse president Donald Trump gaat weer winnen in de ‘swing state’ Ohio, voorspellen Amerikaanse media. Een overwinning in die staat zou hem achttien kiesmannen opleveren.

Trump boekte in 2016 een comfortabele overwinning in die staat. Hij kreeg er toen ruim 51 procent van de stemmen, tegenover 43 procent voor de Democrate Hillary Clinton.

Fox News voorspelde als eerste groot Amerikaans medium dat Trump weer zou winnen in de staat. Later volgde ook NBC News.

Minder verrassend was Trumps winst in Idaho. In die staat zijn 4 kiesmannen te verdienen.