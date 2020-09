Swing state North Carolina: conservatief met veel Democraten

Geen enkele Republikein is in de afgelopen 60 jaar president geworden zonder te winnen in North Carolina. Gelukkig voor hen kiest de staat veelal voor de kandidaat van de Grand Old Party. Dat is bijzonder, gezien er al decennia meer Democraten dan Republikein in North Carolina wonen.

North Carolina is één van de dertien kolonies die zich in 1776 onafhankelijk verklaarden van Engeland. Zelf vinden de inwoners dat zij een unieker plaats innemen in de geschiedenis. Zij claimen dat North Carolina reeds in 1775 een onafhankelijkheidsverklaring heeft getekend: de Mecklenburg Verklaring. Historici stellen hier vraagtekens bij, maar het weerhoudt North Carolina niet om “First in Freedom” als slogan op de nummerplaat te zetten.

Ruim een derde van alle inwoners rekent zichzelf tot de evangelicals. Van de swing states heeft alleen Georgia relatief gezien meer evangelicale christenen. Verreweg de meest bekende was de evangelist Billy Graham, afkomstig uit hoofdstad Charlotte. De evangelicals zijn Trumps meest trouwe kiezersblok en in North Carolina is dat niet anders. Daarnaast wonen ook veel militairen in de staat – een groep die zich veelal verwant weet aan de Republikeinen. Biden leunt daarentegen vooral op de 40 procent zwarte en Spaanstalige kiezers.

Opvallend is dat in North Carolina de meeste kiezers geregistreerd staan als Democraten: 36 procent om 30 procent Republikeins. In het verleden was dat verschil zelfs nog fors groter. Toch wisten de Republikeinen bij de presidentsverkiezingen de laatste decennia vaak te winnen in de staat. Dat heeft ermee te maken dat de gemiddelde kiezer relatief conservatief is in North Carolina. Progressieve Decmoraten doen het niet goed in de Tar Heel State. Deze bijnaam kreeg North Carolina doordat er in de achttiende en negentiende eeuw veel geld werd verdiend met de productie van teer (tar) en terpentine.

Ook op staatsniveau hebben de Republikeinen de laatste jaren steeds meer de macht in handen gekregen, al verloren zij in 2016 wel nipt het gouverneurschap aan de Democraat Roy Cooper. Volgens de Democraten heeft deze groeiende macht te maken met ‘gerrymandering’: het manipuleren van de grenzen van de kiesdistricten in de staat. Na een juridische strijd werden zij in 2019 hun gelijk gesteld en moest de districtsverdeling opnieuw aangepast worden.

Hoewel de peilingen licht in het voordeel zijn van Biden, rekenen beide partijen op een zware strijd om North Carolina te winnen. Trump leunt daarbij in het bijzonder op zijn schoondochter Lara. Zij is afkomstig uit de staat. Zonder enige politieke ervaring maakte Trump haar in 2016 verantwoordelijk voor zijn campagne in North Carolina. Na maanden onvermoeibaar werken leverde het een overwinning op waardoor de ster van schoondochter Lara snel steeg binnen de familie. Voor het riante jaarsalaris van 180.000 dollar zal zij in 2020 opnieuw een prominente rol spelen in Trumps herverkiezingscampagne. Biden is dus gewaarschuwd.

Wat is een swing state?

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle 50 staten plaatsvinden, is in de meesten de uitslag van te voren al bekend. Het is slechts spannend in ruim 10 staten, de zogeheten ‘swing states’. Hier kan zowel Joe Biden als Donald Trump de overwinning behalen omdat er ongeveer evenveel Republikeinse als Democratische kiezers wonen.