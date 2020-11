Swing state Michigan verwacht uitslag pas woensdagavond

De Amerikaanse staat Michigan, waar de verkiezingsuitslag mogelijk cruciaal is voor de definitieve uitslag, verwacht pas woensdagavond (lokale tijd) met uitslagen te komen. Minister van Binnenlandse Zaken Jocelyn Benson legde op een bijeenkomst in de stad Detroit uit dat dit met de relatief hoge opkomst te maken heeft.

In Detroit ging 55 procent van de kiezers naar de stembus, ongeveer een kwart miljoen mensen. Vier jaar geleden bleef de opkomst in de stad steken op 48 procent.

Diverse andere districten komen wel al met uitslagen in de komende uren. Die kunnen al een idee geven welke kant de verkiezingsstrijd opgaat. In totaal hebben in Michigan 3,3 miljoen mensen vervroegd hun stem uitgebracht. Op de verkiezingsdag gingen nog eens 2 tot 2,5 miljoen mensen naar de stembus.