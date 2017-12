„Suu Kyi wilde niet praten over misbruik”

De Myanmarese leider Aung San Suu Kyi heeft geweigerd met een hoge VN-functionaris te praten over seksueel geweld tegen Rohingya-vrouwen. Dat berichtte The Guardian, dat een interne memo over de bijeenkomst heeft ingezien.

Pramila Patten, de VN-gezant voor seksueel geweld in conflictgebieden, bracht in december een meerdaags bezoek aan Myanmar. Ze concludeerde naderhand teleurgesteld dat Suu Kyi, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, niet bereid was een „inhoudelijk gesprek” te voeren over berichten dat veiligheidstroepen en milities zich op grote schaal schuldig maken aan seksueel geweld.

Patten en staatsadviseur Suu Kyi zaten ongeveer 45 minuten om de tafel. De VN-gezant noemde de bijeenkomst vorige week in een brief aan secretaris-generaal António Guterres een „beleefdheidsbezoek”. Andere hoge Myanmarese functionarissen hielden Patten later voor dat berichten over gruweldaden „overdreven” waren en „gefabriceerd door de internationale gemeenschap”.