Suu Kyi wil Myanmar verdedigen in Vredespaleis

De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi zal zelf het woord voeren namens haar land voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Gambia heeft een klacht neergelegd over het niet naleven door Myanmar van een internationaal verdrag tegen volkerenmoord uit 1948. De eerste zitting vindt naar verwachting op 10 december in het Vredespaleis plaats.

Het overwegend islamitische West-Afrikaanse Gambia voert aan dat Myanmar het verdrag schendt, omdat in dat land de staat etnische zuiveringen pleegt tegen een islamitische minderheid, de Rohingya. Al zeker 730.000 Rohingya zijn sinds 2017 naar buurland Bangladesh gevlucht.

Gambia kaart de vermeende genocide aan bij het internationale hof dat enkel geschillen tussen staten berecht. Het is moeilijk de kwestie voor te leggen aan het hof dat in Den Haag speciaal is opgericht om de ernstigste misdaden zoals volkerenmoord te vervolgen en berechten, het Internationaal Strafhof (ICC). Het statuut van het ICC voorziet alleen in berechting van landen die zich hebben aangesloten bij dat hof en in het geval van Myanmar is dat niet zo.

De klacht op grond van het verdrag uit 1948 is een soort juridische noodgreep van Gambia, dat wordt gesteund door een reeks islamitische landen.