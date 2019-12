Suu Kyi vraagt hof om stopzetten genocide-zaak

De regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft in het Vredespaleis aan het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag gevraagd te stoppen met de zaak over de vermeende volkerenmoord in haar land. Ze zei op de derde en voorlopig laatste zittingsdag dat justitie in haar land een kans moet krijgen te werken. Het hof liet aan het slot van de zitting weten zo snel mogelijk met een oordeel te komen in deze zaak die het West-Afrikaanse Gambia heeft aangespannen.

Het overwegend islamitische Gambia beschuldigt Myanmar ervan het VN-verdrag tegen volkerenmoord uit 1948 te schenden. De regering van Myanmar zou genocide plegen in de westelijke deelstaat Rakhine door de moslimminderheid van de Rohingya systematisch te verdrijven of uit te moorden. Tientallen islamitische landen steunen Gambia.