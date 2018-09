Suu Kyi: situatie Rohingya had beter gekund

De Myanmarese leider Aung San Suu Kyi vindt achteraf bezien dat haar regering de situatie in de deelstaat Rakhine beter had kunnen aanpakken.

Nadat regeringstroepen in Rakhine met veel geweld optraden in reactie op aanvallen van het Rohingya-opstandelingen op dertig politieposten, zijn zo’n 700.000 Rohingya’s de regio ontvlucht. Suu Kyi kreeg kritiek omdat ze de mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya-minderheid niet veroordeelde.

„Er zijn natuurlijk manieren waarop, achteraf bezien, de situatie beter aangepakt had kunnen worden”, zei Suu Kyi op het World Economic Forum tijdens de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. „Maar we geloven dat om op lange termijn veiligheid en stabiliteit te kunnen krijgen, alle partijen eerlijk moeten zijn.”