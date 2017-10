Suu Kyi ‘ontsteld’ over Rohingya-crisis

De Myanmarese leider Aung San Suu Kyi is ‘ontsteld’ over de crisis met Rohingya-vluchtelingen in haar land en is vastbesloten het op te lossen. Maar ze moet oppassen dat ze de situatie niet nog verder op scherp zet, zei een van haar adviseurs vrijdag.

„Ze is ontsteld over wat ze heeft gezien. Dit raakt haar diep. Ik weet dat dat niet altijd zo over komt”, zei de adviseur, die anoniem wilde blijven.

Nobelprijswinnares Suu Kyi krijgt internationaal veel kritiek omdat ze te weinig voor de Rohingya’s zou doen. Inmiddels zijn meer dan een half miljoen mensen van de minderheidsgroepering in Myanmar op de vlucht geslagen voor het geweld van het regeringsleger.