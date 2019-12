Suu Kyi met steun aanhangers naar Den Haag

Duizenden mensen zijn zaterdag in Myanmar bijeengekomen om steun te betuigen aan de regeringsleider Aung San Suu Kyi. Die reist een dezer dagen naar Den Haag, waar zij in de loop van de week zal getuigen in een zaak tegen haar land voor het Internationaal Gerechtshof.

Myanmar wordt beschuldigd van genocide vanwege de vervolging van de Rohingya, een moslimminderheid in het land. De zaak is aangespannen door Gambia, dat vindt dat Myanmar een internationaal verdrag tegen volkerenmoord uit 1948 heeft geschonden. Het hof buigt zich vanaf dinsdag over de zaak.

Volgens het overwegend islamitische West-Afrikaanse Gambia pleegt Myanmar etnische zuiveringen tegen de Rohingya. Al zeker 730.000 Rohingya zijn sinds 2017 naar buurland Bangladesh gevlucht.

„Wij zijn trots dat zij verantwoording aflegt door naar Den Haag te gaan om ons land te beschermen”, schreeuwde een prominente schrijver tegen de menigte in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw. De ooit bejubelde Suu Kyi is door de onderdrukking van de Rohingya internationaal bekritiseerd.