Suriname wil samenwerken met Surinamers elders

Suriname ontwikkelen met de hulp van een miljoen Surinamers van over de hele wereld. Dat is de droom van de Surinaamse president Chan Santokhi. Met de oprichting van het Diaspora Instituut Suriname (DIS) en de lancering van een bijbehorende website is woensdag het begin van zijn droom uitgekomen tijdens een feestelijke bijeenkomst in Paramaribo.

Het daadwerkelijk betrekken van Surinamers die in het buitenland wonen was bij de verkiezingen in mei een van de belangrijke speerpunten van de campagne van de VHP, de partij van Santokhi. „Vandaag, bij 45 jaar onafhankelijkheid, lossen we die belofte in om alle Surinamers te betrekken en om daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan het diasporabeleid. We gaan Suriname ontwikkelen met een miljoen Surinamers die in Suriname en het buitenland zijn”, aldus Santokhi.

Behalve het overdragen van kennis en ervaring hoopt de Surinaamse regering er ook op dat de buitenlandse Surinamers gaan investeren in Suriname. De pijlen zijn daarbij vooral gericht op de ongeveer 350.000 Nederlanders met Surinaamse wortels. „Uw kapitaal, dat op dit moment stil ligt, kan weer in waarde toenemen door in ons land te investeren. Daarom werken we ook aan het opzetten van een Diasporafonds en Diaspora Bank.” Het opzetten van deze twee instituten wordt voorbereid door een commissie in Nederland onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier.