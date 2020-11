Suriname wil hulp van Nederland en VS bij corruptie-onderzoek

De Surinaamse regering heeft de hulp ingeroepen van Nederland en de Verenigde Staten bij het onderzoek naar vermeende gevallen van corruptie op alle Surinaamse ministeries. Dat heeft president Chan Santokhi gezegd na afloop van een bijeenkomst van zijn regering.

Volgens Santokhi zijn de meeste (mogelijke) corruptiezaken bij de Centrale Landsaccountantsdienst, een interne overheidswaakhond, onder de aandacht gebracht. Enkele andere kwesties zijn al op het bureau van het Openbaar Ministerie (OM) beland, zo schrijft de lokale nieuwssite Starnieuws.

Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk, ministers en politieke leiders waren bij elkaar gekomen om de afgelopen drie maanden van de regering te evalueren. In zijn algemeenheid is er sprake van tevredenheid, zo zei Santokhi tijdens een briefing aan de pers. Zo is het volgens hem gelukt de financiële huishouding onder controle te krijgen en hebben sociale instellingen geld gekregen om te gebruiken voor de sociaal zwakkeren. Ook de coronacrisis is zo goed als onder controle.

Wat betreft zijn door de samenleving fel bekritiseerde benoemingsbeleid zei Santokhi dat het tijdens de bijeenkomst duidelijk is geworden dat er voor dat benoemingsbeleid breed draagvlak moet zijn. De afgelopen weken was er vooral veel kritiek op de vele functies die Santokhi aan zijn vrouw heeft toebedeeld.