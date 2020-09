Suriname voorzichtig optimistisch over ontwikkeling corona

Het lijkt het erop dat het coronabeleid in Suriname resultaat heeft en de situatie verbetert. Het aantal actieve gevallen en ziekenhuisopnames is de laatste dagen gestabiliseerd. President Chan Santokhi sluit niet uit dat bij voortzetting van de dalende trend normalisatie in het verschiet ligt. Dat zei hij dinsdagmiddag tijdens een speciale Covid-vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

Zondag zal er een evaluatie plaatsvinden. De hoop is dat de totale lockdown van komend weekend eraan bijdraagt dat de dalende tendens doorzet. Hoewel Santokhi voorzichtig positief is, gaat hij verder met het zoeken van internationale hulp in de strijd tegen het virus. Naast Nederland, dat onlangs nog 3,5 miljoen euro beschikbaar stelde, hebben ook Mexico, China, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko hulp aangeboden.

De teller van de bewezen corona-gevallen staat nu op 4034. Inmiddels zijn 3140 mensen genezen zijn. Tot dusver zijn 71 patiënten overleden. In de ziekenhuizen liggen er nog 145, van wie achttien op de intensive care.