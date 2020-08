Suriname versterkt relatie met buurland Guyana

De kersverse presidenten van Suriname en Guyana, Chan Santokhi en Irfaan Ali, willen hun samenwerking intensiveren. Het gaat onder andere over de bouw van een brug over grensrivier de Corantijn, maar ook over samenwerking op het gebied van olie en gas en de bestrijding van het coronavirus. Dat zei Santokhi zondagavond op een persconferentie op het lokale vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo.

Santokhi was zaterdag naar Guyana vertrokken om de beëdiging van Ali bij te wonen. Hoewel het in eerste instantie om een ceremoniële bijeenkomst ging, is het bezoek uitgelopen op een zeer druk werkprogramma, aldus Santokhi. De nieuwe presidenten en hun adviseurs hebben de kans aangegrepen om de samenwerking op het niveau van de presidenten te intensiveren. „Er moet een nieuw elan komen in de samenwerking. Dat moet snel gebeuren, de komende weken al”, aldus Santokhi. De planning is dat president Ali en zijn mensen in oktober naar Suriname komen om de samenwerking verder te concretiseren en te bevestigen.

Suriname en Guyana staan beide sinds kort op de kaart van landen die olie- en gasbronnen hebben. Als het aan Santokhi ligt gaan de buurlanden samenwerken, bijvoorbeeld voor de bouw van een diepzeehaven, zo zei hij zondagavond. Ook op het gebied van luchtvaart zijn er volgens hem samenwerkingsmogelijkheden. Guyana heeft namelijk geen rechtstreekse vluchten naar de Europese Unie. Suriname heeft die wel via de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM die wekelijks naar Amsterdam vliegt. Ook meer samenwerken op het gebied van toerisme en land- en tuinbouw zal hoog op de agenda komen, zo willen Ali en Santokhi.