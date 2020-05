Suriname vernietigt 200.000 stembiljetten met fouten

Het Surinaams ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ongeveer 200.000 stembiljetten laten vernietigen omdat er fouten in stonden. Het ging om het ontbreken van een logo, een verkeerde foto van een kandidaat en het twee keer voorkomen van dezelfde kandidaat op het formulier.

De verkiezingen voor de Nationale Assemblée en de ressortraden zijn op maandag 25 mei. Het aantal kiesgerechtigden in Suriname is bijna 385.000. Zij kunnen in tien districten hun stem uitbrengen. De fouten kwamen voor op de stembiljetten van vier districten: Paramaribo, Wanica, Marowijne en Sipaliwini.

Het besluit de verkeerde kaarten te corrigeren is genomen op verzoek van de politieke partijen. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) adviseerde alle foutieve stembiljetten door de papierversnipperaar te halen en nieuwe te drukken met de verbeteringen, liet het ministerie zaterdag weten.