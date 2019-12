Suriname: Verklaring Nederland is inmenging

Suriname is niet te spreken over een verklaring die afgelopen vrijdag is uitgegeven door Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Volgens Suriname is daarmee sprake van regelrechte inmenging in de interne aangelegenheden van Suriname. Dat staat in een bericht van het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat maandag door het overheidsorgaan is gepubliceerd.

In de gezamenlijke verklaring moedigen de zes landen Suriname aan om de rechtsstaat intact te houden en het vonnis tegen president Desi Bouterse te respecteren. De landen zijn allemaal diplomatiek vertegenwoordigd in Suriname.

Vrijdag werd Bouterse veroordeeld voor betrokkenheid bij de Decembermoorden in 1982. Hij kreeg twintig jaar cel opgelegd. Zijn advocaat liet al weten in beroep te zullen gaan.