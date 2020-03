Suriname stelt avondklok in vanwege coronavirus

Suriname heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus een avondklok ingesteld. Inwoners mogen zich vanaf zondag tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet op straat begeven. Voor veiligheidsdiensten, werknemers in de zorg en chauffeurs voor noodzakelijk verkeer zijn uitzonderingen gemaakt. Dat heeft president Desi Bouterse vrijdagavond in een televisietoespraak bekendgemaakt.

Ook bijeenkomsten van meer dan tien personen zijn niet langer toegestaan. Afgelopen weken lag de grens op honderd. Vanaf zaterdagmorgen zijn ook alle casino’s gesloten. Het aantal gevallen van de ziekte Covid-19 in Suriname is nu acht. Het eerste geval werd twee weken geleden vastgesteld.

Bouterse zei in zijn toespraak dat het gezondheidssysteem van Suriname geen epidemie aankan. Daarom is het besluit voor een gedeeltelijke ‘lock down’ genomen, aldus Bouterse. De avondklok is voorlopig voor twee weken ingesteld.

De zitting in het proces rond de Decembermoorden die op dinsdag 31 maart plaats zou vinden is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 29 april. Op 22 januari kwam Bouterse naar de rechtbank om verzet aan te tekenen tegen zijn veroordeling van 20 jaar cel waartoe de Surinaamse krijgsraad had besloten. De straf is hem opgelegd wegens betrokkenheid bij de liquidatie van vijftien politieke tegenstanders in december 1982.