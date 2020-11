‘Suriname moet meer investeren in zijn mensen’

Geld kan een zegen zijn, maar ook een vloek. Dat komt direct op bij de Surinaamse politicoloog en voormalig universiteitsdocent Hans Breeveld als hij stilstaat bij het feit dat Suriname woensdag 45 jaar geleden op eigen benen kwam te staan. Voor de komende jaren is hij optimistisch gestemd, maar Suriname moet wel meer investeren in zijn mensen.

Toen Suriname op 25 november 1975 uit het Koninkrijk der Nederlanden stapte, kreeg de voormalige kolonie een afscheidscadeau van 3,5 miljard gulden, een ruime 1,6 miljard euro. Terugkijkend hoe dat geld besteed is in de afgelopen jaren kan Breeveld niet anders dan tot de conclusie komen dat Suriname haar eigen wensen en belangen de afgelopen 45 jaar niet goed heeft behartigd.

„Het geld had veel beter besteed kunnen worden, namelijk door meer te investeren in de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Als dat was gebeurd, zouden we nu een stuk verder zijn en zou er ook meer leiderschap en meer visie zijn geweest. Suriname had er dan veel beter voor kunnen staan”, denkt Breeveld.

Het ontwikkelingsgeld is voor een groot deel uitgegeven aan grootschalige projecten, zoals het West-Surinameplan. Dit economisch ontwikkelingsplan behelsde onder meer bauxietwinning, het bouwen van stuwdammen en waterkrachtcentrales en het aanleggen van een overslaghaven.

Volgens Breeveld kwamen de projecten vaak moeilijk van de grond en waren nog moeilijker in stand te houden. Nederland probeerde wel een oogje in het zeil te houden, maar het onafhankelijke Suriname ervoer dit al snel als bevoogdend, zo herinnert de politicoloog zich.

Hoewel Suriname er op dit moment economisch zeer slecht voorstaat, onder andere als gevolg van de vele leningen die ex-president Desi Bouterse heeft achtergelaten, is de oud-docent toch optimistisch over de toekomst. Dit is vooral te danken aan het herstel van de diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname.

Die relatie raakte in 2010 ernstig verstoord toen de voor drugstransport veroordeelde Bouterse president werd. Nu de Surinaamse bevolking in mei van dit jaar gekozen heeft voor een regering onder leiding van Chan Santokhi is het herstel van de relatie ingezet. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is woensdag in Paramaribo bij de viering van de Surinaamse onafhankelijkheid.

Breeveld hoopt dat de nieuwe samenwerking met Nederland vooral leidt tot meer investeringen in het menselijk kapitaal in Suriname en dan vooral in de ontwikkeling van jongeren. „Er gaat nu veel talent verloren. Weet je wat je als land bijvoorbeeld kan verdienen op het gebied van sport en cultuur? Dat moeten we ontwikkelen, ook het ondernemerschap op die vlakken. Goed en gericht onderwijs is daarvoor noodzakelijk”, aldus Breeveld.

Ondanks het herstel van de relatie is het nu al duidelijk dat er geen rechtstreeks geld zal komen van Nederland, maar wel steun in de vorm van deskundigheid. En dat is een goede vorm van ontwikkelingssamenwerking, vindt Breeveld. „Hierdoor krijg je sterke instituten en blijft er geen geld aan de strijkstok hangen. Sterke instituten zijn een garantie voor minder corruptie en voor duurzame ontwikkeling”, zo concludeert hij.