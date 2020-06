Suriname meldt vijf nieuwe coronabesmettingen

PARAMARIBO(ANP) - Suriname meldt maandag vijf nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 28. Het dodental in het land staat op een.

Momenteel zijn er nog achttien mensen met een actieve besmetting, meldt de officiële Covid-19-website van de Surinaamse regering. Volgens de lokale nieuwssite Starnieuws zijn meerdere militairen besmet geraakt. Tijdens de verkiezingen maandag zijn militairen door het hele land gereisd.

Het staat inmiddels vast dat er in Suriname nu sprake is van verspreiding van het virus binnen de gemeenschap. Dit in tegenstelling tot het begin van de epidemie toen de autoriteiten steeds precies wisten wie de bron van de besmettingen was.

In april en het eerste deel van mei leek het erop dat Suriname vrij bleef van nieuwe besmettingen. De dreiging vanuit buurland Frans-Guyana was er wel steeds, daarom was de grens gesloten en was verkeer op de grensrivier verboden. Volledige controle is praktisch niet mogelijk, omdat de grens lang is en het grensgebied is dicht bebost.

President Desi Bouterse houdt later maandag een toespraak waar hij waarschijnlijk een aanscherping van de maatregelen gaat aankondigen.