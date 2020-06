Suriname meldt vierde sterfgeval door coronavirus

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Suriname is gestegen naar vier. De overleden patiënt zou een Braziliaan zijn die het land illegaal is binnengekomen, bericht nieuwssite Starnieuws.

De Braziliaan zou deel hebben uitgemaakt van een groep illegalen. Zij voeren op twee boten naar Suriname en zijn aangehouden bij een marinebasis. De andere opvarenden zijn in quarantaine geplaatst en hebben negatief getest op het virus.

Het dodental door de corona-uitbraak in het grote buurland Brazilië behoort tot het hoogste in de wereld. Daar overleden volgens gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit ruim 43.000 patiënten met het coronavirus.