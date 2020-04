Suriname meldt eerste coronadode

Het coronavirus heeft nu ook in Suriname een dodelijk slachtoffer geëist. Dat maakte de Surinaamse overheid bekend. Het slachtoffer was besmet geraakt via zijn vrouw, die geldt als het eerste positieve geval in Suriname.

Het aantal besmette personen in Suriname staat op tien. Drie van de positief geteste personen zijn enkele dagen op de ic-afdeling verpleegd, maar zodanig hersteld dat ze die konden verlaten.

671 personen zijn in verplichte quarantaine gesteld. 565 hiervan mogen dat thuis doen, zij het onder controle van de overheid. 106 andere personen zijn in quarantaine-locaties van de overheid ondergebracht. Het gaat hier vooral om personen die uit andere landen zijn teruggekeerd naar Suriname.

De komende weken zullen nog ruim duizend personen vanuit Nederland teruggebracht moeten worden naar Suriname. Deze repatriëring laat nog even op zich wachten omdat Suriname de quarantainelocaties eerst in gereedheid moet brengen.

Een andere maatregel van de regering om verspreiding van het virus te voorkomen, is een avondklok. Deze geldt tussen 20.00 uur ’s avonds en 06.00 uur in de ochtend. Alleen mensen die voor hun werk of andere noodzakelijke bezigheden de straat op moeten, krijgen ontheffing.

De overheid is ook bezig met de voorbereiding van een wet waarmee de noodtoestand kan worden afgekondigd.

Surinaamse bedrijven en bedrijven die in Suriname zaken doen hebben inmiddels ruim 1 miljoen dollar bij elkaar gebracht om de gezondheidszorg in Suriname op een hoger peil te krijgen. Het geld zal vooral worden gebruikt voor verbetering van de intensivecarevoorzieningen.