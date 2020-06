Suriname gaat twee weken in totale lockdown

Vanaf maandag gaat Suriname voor twee weken in een totale lockdown met extra strenge maatregelen. De verscherping van de maatregelen is nodig om de explosieve groei van het aantal coronabesmettingen in te dammen. Dat heeft Danielle Veira, directeur van de Nationale Veiligheidsdienst, vrijdag tijdens een persconferentie over Covid-19 in de hoofdstad Paramaribo gezegd.

Eerder deze week stelden de autoriteiten al een lockdown in die tot volgende week vrijdag zou duren en minder streng was. De afgelopen dagen is gebleken dat er toch veel mensen op straat waren, terwijl ze geen essentiële activiteiten moesten doen. Het aantal besmettingen is in anderhalve week van 10 naar 90 gegroeid. Hiervan zijn 80 mensen ziek, negen geïnfecteerden zijn hersteld. Een persoon is overleden.