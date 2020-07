Suriname en IMF gaan weer samenwerken

Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaan weer samenwerken. Ook met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft de nieuwe Surinaamse regering de banden aangehaald. Volgens minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing zijn de gesprekken met de internationale organisaties in een hartelijke sfeer verlopen, zo zei hij op de Surinaamse radio.

Beide organisaties hebben de minister toegezegd dat Suriname op hun steun kan rekenen. De samenwerking met het IMF moet het land er economisch weer bovenop helpen, de IDB zal in eerste instantie vooral helpen bij de aanpak van de coronacrisis.

President Chan Santokhi en zijn regering kampen met zeer grote financiële problemen die de regering van Desi Bouterse heeft achtergelaten. Zo is er een schuld van bijna 2 miljard euro en hebben veel Surinamers het zwaar omdat de lokale Surinaamse dollar sterk in waarde is gedaald.

Behalve IMF en IDB hebben ook landen, waaronder Nederland en de VS, hun hulp toegezegd. Daarnaast wil Santokhi een tijdelijke solidariteitsheffing voor politici en het bedrijfsleven in het leven roepen. Ook wil hij het belastingsysteem herzien zodat ontduiking van belasting moeilijker wordt.

Suriname heeft al eerder met het IMF samengewerkt. In 2017 zette het IMF de financiële ondersteuning echter stil. Dat gebeurde nadat Suriname had geweigerd om de subsidies op brandstof, elektriciteit en water af te bouwen. De toenmalige minister van Financiën Gillmore Hoefdraad besloot destijds dat Suriname de steun niet meer nodig had.

In plaats van gebruik te maken van het IMF-geld koos hij ervoor te gaan lenen op de internationale kapitaalmarkt. Ook zou hij via illegale constructies aan geld zijn gekomen. De procureur-generaal wil hem hiervoor vervolgen. Of dat ook gaat gebeuren, is de vraag. Volgens (sociale) media zou Hoefdraad Suriname hebben verlaten, dit ondanks een uitreisverbod dat hem was opgelegd.