Suriname draait versoepeling coronamaatregelen deels terug

Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus ook in Suriname weer oploopt, heeft de president Chan Santokhi besloten de versoepeling van de maatregelen gedeeltelijk terug te draaien. Hij zei dat zaterdagavond in zijn eerste televisietoespraak gericht aan het Surinaamse volk.

De belangrijkste aanscherpingen zijn het verlengen van het uitgaansverbod met een uur en het terugbrengen van het samenscholingsverbod naar maximaal vijf mensen. Een andere verandering is dat de drie algemene coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, de 1,5 meter afstand-regel en regelmatig handen wassen, verplicht gesteld zullen worden, aldus Santokhi. De kersverse president benadrukte wel dat hij wil dat Suriname teruggaat naar de normale manier van leven.

Het indammen van de verspreiding van het virus is nu vooral belangrijk omdat er een tekort aan isolatie- en quarantainecapaciteit dreigt. De vrees voor te weinig ic-plekken is kleiner omdat het aantal mensen op de ic-afdeling aan de lage kant blijft, momenteel zijn het er zeven. Het aantal positief geteste mensen staat nu op 1381 waarvan 501 actieve gevallen. 853 mensen zijn genezen en 23 overleden. Ruim 900 mensen zitten in isolatie of quarantaine.