Suriname coronavrij, regering alert op grenzen

Suriname is momenteel vrij van het coronavirus. Het tiende geval dat op 31 maart werd vastgesteld, blijkt tot nu toe de laatste besmetting geweest te zijn. De laatste patiënt is bij de afgelopen twee testen negatief getest en dus genezen verklaard. Dat heeft het Nationaal Informatie Instituut bekendgemaakt. Suriname heeft in totaal tien gevallen van het longvirus gehad, één persoon is aan de gevolgen ervan overleden.

Dat het aantal gevallen in Suriname zeer beperkt is gebleven, komt volgens de autoriteiten onder meer door het snelle handelen. Zo is het luchtruim direct na het eerste geval dichtgegaan en zijn andere maatregelen getroffen.

Toch zijn de Surinaamse autoriteiten nog niet gerustgesteld dat er geen nieuwe gevallen zullen komen. Het aantal besmettingen in de buurlanden Frans Guyana (82) in het oosten en Guyana (128) in het westen liggen een stuk hoger dan in Suriname. Daarom zijn leger en politie een gezamenlijke operatie gestart. Het belangrijkste onderdeel hiervan is de totale lockdown op grensrivieren in het oosten, zuiden en westen. Dit betekent dat burgers zich daar zonder toestemming niet mogen verplaatsen.

De operatie houdt verder in dat er in het hele land op twintig strategische plekken checkpoints zijn ingesteld. Mensen die hier passeren krijgen vragen over hun reisgeschiedenis en indien nodig wordt de temperatuur van de reizigers gecheckt. Ook de maatregelen zoals het verbod op groepen van meer dan tien mensen en het uitgaansverbod tussen 20.00 uur en 06.00 uur blijven voorlopig tot en met 10 mei van kracht. Ook scholen gaan nog niet open.