Suriname beslist 25e over „decemberproces”

Een Surinaamse rechter bepaalt 25 januari of de berechting doorgaat van de twee laatste verdachten van de reeks politieke moorden die in december 1982 werden gepleegd. De twee beklaagden, Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno, waren in 1982 minister tijdens de militaire dictatuur van Desi Bouterse.

Hun advocaten stellen dat het Openbaar Ministerie zo veel fouten heeft gemaakt dat de zaak moet worden geseponeerd. Ook wordt getwist over de vraag welke rechtbank Naarendorp en Hardjoprajitno zou moeten berechten.

Het proces over de ‘Decembermoorden’ draait om de dood van vijftien vooraanstaande critici van de junta. Hoofdverdachte is de toenmalige juntaleider en huidig president Desi Bouterse (73). Het OM heeft tegen hem 20 jaar cel geëist, net als tegen zeven andere verdachten. Voor negen verdachten is vrijspraak gevraagd.