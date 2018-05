„Surinaamse vissers zijn weer veilig op zee”

Vissers in Suriname kunnen vanaf zaterdag weer zonder angst de zee op. Dit beloofde minister van Defensie Ronni Benschop vrijdagavond aan de vissers. Benschop wilde niet vertellen welke maatregelen zijn genomen om de veiligheid op zee terug te brengen.

Twee weken geleden werden voor de Surinaamse kust vier vissersboten met twintig bemanningsleden op zeer brute wijze door piraten overvallen. Van vijf mannen is bekend dat ze de aanval hebben overleefd. Vier slachtoffers zijn geborgen en elf vissers worden nog vermist.

Het onderzoek naar de vermoedelijk Guyanese daders is nog in volle gang. De afgelopen dagen zijn 18 verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie wil dat de mannen opgesloten blijven tot het onderzoek is afgerond. Volgens de politie verloopt het onderzoek traag, omdat de vissers weinig informatie geven uit angst voor tegenmaatregelen.

Booteigenaren reageerden terughoudend op de aankondiging van Benschop. Veel werken met Guyanese vissers die illegaal in Suriname zijn en ze vrezen extra controles. Minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw heeft gezegd samen met de eigenaren een oplossing te willen zoeken.

Volgens de voorzitter van het Visserscollectief varen zaterdag zo’n vijftig boten uit.