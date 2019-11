Surinaamse regering roept volk op tot kalmte

De regering van Suriname vraagt de bevolking vooral rustig te blijven. De oproep komt van het Nationaal Informatie Instituut (NII). Het is een reactie op de uitspraak van de krijgsraad die president Desi Bouterse eerder op de dag veroordeelde tot twintig jaar gevangenisstraf. De korte verklaring van het overheidsinstituut wordt afgesloten met de wens „dat de democratie hoog in het vaandel blijft”.

Bouterse is in 2015 herkozen als president en heeft in zijn land nog steeds veel aanhangers.

De krijgsraad deed de uitspraak 37 jaar na de moord op vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Bouterse, in een megaproces rond de Decembermoorden. De inmiddels 74-jarige Bouterse is op geen enkele zitting van dat proces verschenen. Vrijdag, de dag van zijn veroordeling, liet hij verstek gaan wegens een staatsbezoek aan China.