Surinaamse rechter schorst omstreden valutawet

Een rechter in Suriname heeft de omstreden valutawet voorlopig opgeschort. Hij deed dat op verzoek van enkele politieke partijen die eind maart een kort geding hadden aangespannen over de zogenoemde wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.

De oppositiepartijen NPS en VHP wilden de wet van tafel hebben omdat deze volgens hen in strijd is met de grondwet. Ook hadden ze grote moeite met de manier waarop de coalitiepartijen de wet hebben doorgedrukt. Volgens parlementariër Asiskumar Gajadien van de VHP was de wet die in de tweede ronde behandeld werd, compleet anders dan de wet die bij het begin van de behandeling aan de orde was.

De omstreden wet, die het gebruik van buitenlandse valuta, zoals euro en Amerikaanse dollar sterk inperkt, heeft als doel de waarde van de Surinaamse dollar (Srd) te versterken. In de dagelijkse praktijk blijkt de wet niet het gewenste effect te hebben. Integendeel, Surinamers kunnen met hun Surinaamse geld steeds minder kopen.

Ook enkele organisaties van het bedrijfsleven hadden een kort geding aangespannen over de omstreden wet. In hun zaak is echter nog geen uitspraak gedaan omdat de rechter aanvullende informatie wil hebben. In een persbericht zegt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) dat ze goede hoop heeft dat ook deze uitspraak in haar voordeel zal uitvallen. De afgelopen weken heeft de VSB samen met andere partijen concrete voorstellen aan het parlement gedaan om de wet op enkele belangrijke punten te wijzigen.