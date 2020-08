Surinaamse president Santokhi werkt zich opnieuw in de nesten

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi haalt zich steeds meer problemen op de hals. Na de kritiek op het aanstellen van familie en vrienden op lucratieve functies, heeft één van hen een cartoon gepubliceerd waarin vice-president Ronnie Brunswijk staat afgebeeld als...aap.

Santokhi heeft de problemen grotendeels aan zichzelf te wijten, doordat zijn vorige maand aangetreden regering gedane beloften niet nakomt. Zo benoemde Brunswijk zijn broer Leo in vier raden van commissarissen (rvc’s) van staatsbedrijven, onder meer als president-commissaris bij Staatsolie, en kregen een dochter en zoon ook leuke baantjes. Santokhi, die had verzekerd dat het afgelopen zou zijn met het nepotisme, deed daar niets tegen. Integendeel: ook zijn vrouw werd benoemd tot lid van de rvc bij Staatsolie.

Santokhi heeft daarnaast zijn vriend en media-eigenaar Faried Pierkhan voor een zeer vorstelijk salaris tot adviseur mediazaken benoemd. Terwijl hij enkele jaren geleden had gesteld dat niemand meer in dienst zou worden genomen vanwege de penibele financiële stand van zaken van de overheid.

Boslandcreolen

Nu heeft de hindostaan Pierkhan meermalen in de krant die hij uitgeeft laten blijken niet gecharmeerd te zijn van boslandcreolen. En afgelopen woensdag werd dat weer duidelijk toen ”Dagblad Suriname” een cartoon publiceerde waarin Brunswijk als aap was afgebeeld. Veel winkels weigeren sindsdien de krant te verkopen en lezers en adverteerders worden opgeroepen de krant te boycotten.

Santokhi hult zich –ook tot ongenoegen van Brunswijk– in stilzwijgen en heeft nog geen afstand genomen van Pierkhan. Toch is diens positie onhoudbaar geworden. Verwacht wordt dat hij zelf bedankt als adviseur of anders alsnog door de president zal worden ontslagen.