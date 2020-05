Surinaamse president Bouterse stemt vroeg

In Suriname zijn om 07.00 uur lokale tijd (12.00 uur Nederlandse tijd) de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. President Desi Bouterse, de voorzitter van de NDP-partij, bracht kort daarna zijn stem uit. Hij was vlak voor half acht als eerste kiezer aan de beurt in een stembureau in het noorden van hoofdstad Paramaribo.

De ruim 383.000 kiezers kunnen tot 19.00 uur ‘s avonds stemmen. Bouterse had zijn landgenoten zondagavond in een toespraak op televisie opgeroepen dat ook te doen. Hij stelde ook dat zijn land al 33 jaar een goede reputatie heeft als het gaat om het organiseren van eerlijke verkiezingen, zonder wanorde of geweld. „Wij mogen onderling van mening verschillen maar wanneer het gaat om de stembusgang, bent u de baas. U bepaalt. Het gaat immers om vrije en geheime verkiezingen.”

Direct na het sluiten van de stembureaus zullen s’ avonds de stemmen worden geteld. Afgaande op voorgaande verkiezingen is de verwachting dat de eerste uitslagen rond middernacht Surinaamse tijd bekend worden.

De inrichting van de stembureaus is in verband met Covid-19 aangepast zodat iedereen de 1,5 meter afstand kan aanhouden. De medewerkers op de stembureaus dragen een mondkapje, kiezers mogen zelf beslissen of ze dat willen.

Behalve de stemmers en de medewerkers van de bureaus zijn er ook toezichthouders van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) in het stemlokaal. Verder zijn er 35 buitenlandse waarnemers op verschillende locaties actief. Zij mogen de stemlokalen niet in, maar ze kunnen wel zien wat er binnen gebeurt.