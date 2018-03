Surinaamse politie vindt duikboot voor drugs

Een team van de Surinaamse politie is bij een speciaal onderzoek gestuit op een grote duikboot die waarschijnlijk is gebruikt voor drugstransporten. De onderzeeër werd gevonden in een kreek in het district Saramacca, ten westen van hoofdstad Paramaribo. Dat heeft het Nationaal Informatie Instituut (NII) vrijdag bekend gemaakt.

Bij het vaartuig waren drie Colombianen aanwezig. Zij zijn door justitiële autoriteiten opgepakt. Volgens het NII werd de duikboot waarschijnlijk gebruikt voor overzeese drugstransporten. Omdat de politie vermoedt dat daarbij ook Surinamers zijn betrokken, wordt het onderzoek voortgezet.

Het ministerie van Justitie en Politie wil er alles aan doen te voorkomen dat Suriname te boek komt te staan als populaire doorvoerhaven voor verdovende middelen. De Surinaamse overheid gaat de samenwerking met internationale drugsbestrijdingsorganisaties intensiveren en zal zelf ook actiever worden met het in kaart brengen van van bendes die zich met drugscriminaliteit bezighouden, aldus het NII