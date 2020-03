Surinaamse oppositie naar rechter om omstreden wet

Zes leden van de oppositie in het Surinaamse parlement hebben de rechter gevraagd de omstreden valutawet op te schorten. Ze willen dat het Constitutioneel Hof toetst of deze vorige week aangenomen wet niet in strijd is met de grondwet. Dat heeft parlementariër Asiskumar Gajadien van de VHP tegenover het ANP bevestigd.

De Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (WCVT), die het gebruik van buitenlandse valuta, zoals euro en de Amerikaanse dollar sterk inperkt, heeft als doel de waarde van de Surinaamse dollar (Srd) te versterken. Critici zijn het wel eens met het doel van de nieuwe wet, maar ze hebben grote twijfels of dit met de strenge regels uit de nieuwe wet bereikt zal worden.

De wet is afgelopen weekend aangenomen en maandag bekrachtigd door president Desi Bouterse. Dit is gebeurd ondanks zware kritiek van onder andere banken, verzekeringsmaatschappijen, aannemers en wisselkantoren.

Behalve hun inhoudelijke kritiek op de wet, hebben de parlementariërs ook grote moeite met de manier waarop de coalitiepartijen de wet hebben doorgedrukt. „De wet die in de tweede ronde behandeld werd, was heel anders dan de wet die in eerste ronde aan de orde was en die we hadden voorbereid”, aldus Gajadien, die zegt dat dit in strijd is met de grondwet.