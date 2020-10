Surinaamse minister nam harde schijf mee op vlucht

De voortvluchtige Surinaamse oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad heeft op zijn vlucht uit Suriname computers meegenomen met voor hem belangrijke data, is naar voren gekomen tijdens de voorbereidingen van het herstelplan voor de Surinaamse economie. Dat heeft een adviseur van president Chan Santokhi maandag bevestigd aan het ANP.

Voor de adviseur en zijn collega’s van het ministerie van Financiën is het inmiddels duidelijk dat Hoefdraad informatie heeft meegenomen waarvan de oud-minister niet wil dat die bekend wordt. Het zou volgens Santokhi’s adviseur gaan om gegevens over de vele leningen en andere deals die Hoefdraad namens Suriname de afgelopen jaren heeft gesloten. Het vermoeden bestaat dat de ex-minister er zelf ook van geprofiteerd heeft. „Als je niets te verbergen hebt dan draag je netjes over en dan doe je dit niet, want je bent minister namens de bevolking”, aldus de adviseur

Er was al langere tijd een sterk vermoeden dat niet alle transacties die Hoefdraad de afgelopen jaren heeft gedaan, door de beugel konden. Daarom heeft de Surinaamse politie in augustus al een opsporingsbevel voor de ex-bewindsman uitgevaardigd. Volgens de Surinaamse procureur-generaal zou Hoefdraad verschillende wetten hebben overtreden, waaronder de Anti-corruptiewet, de Bankwet en de wet die witwassen verbiedt.

Volgens de presidentiële adviseur is het voor de mensen die zich bezig houden met het schrijven van het herstelplan voor Suriname erg lastig werken omdat lang niet alle data beschikbaar zijn. Ook waren maar enkele naaste medewerkers van Hoefdraad van alles op de hoogte. Ook zij zijn het land uit gevlucht en hebben belangrijke informatie meegenomen. „Het is niet zo dat we ons werk niet kunnen doen, maar het kost wel heel veel meer tijd om de puzzel te leggen”, aldus de adviseur van Santokhi.