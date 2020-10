Surinaamse minister besmet, zeven collega’s in quarantaine

Zeven ministers van de regering Santokhi-Brunswijk zijn in thuisquarantaine gegaan. Ze doen dat nadat minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer dit weekend positief was getest op Covid-19. President Chan Santokhi is negatief getest, zo werd maandagavond bekendgemaakt.

Vicepresident Ronnie Brunswijk is ook in nauw contact geweest met de besmette minister, maar hij heeft zich niet laten testen. Hij vertoont geen Covid-19-verschijnselen, aldus de voorlichtingsdienst. Brunswijk heeft al ervaring met het virus, begin juli raakte hij besmet en lag hij enkele dagen in het ziekenhuis.

De komende dagen worden nog meer mensen getest die in contact zijn geweest met de minister, die in het ziekenhuis ligt. De besmetting vond waarschijnlijk plaats in het dorp Pusugrunu in het midden van het land. De delegatie was daar op bezoek in het kader van de kennismakingstoer van de regering met de verschillende districten.