Surinaamse krijgsraad hervat strafzaak ex-president Bouterse

De Surinaamse krijgsraad zal 30 oktober verder gaan met het proces van de Decembermoorden. De krijgsraad maakte dit vrijdag bekend. Het gaat om de strafzaak waarin ex-president Desi Bouterse hoger beroep heeft aangetekend tegen zijn veroordeling van twintig jaar cel in november 2019.

Bouterse kreeg de straf aan zijn broek omdat de rechter voldoende bewijs vond voor zijn aandeel in de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982. Op 22 januari van dit jaar maakte de ex-legerleider gebruik van zijn recht om in hoger beroep te gaan. Het was de eerste keer dat hij zelf in de rechtszaal aanwezig was. Tijdens alle andere zittingen, die in 2007 begonnen, deden zijn advocaten het woord. Deze keer moest hij er wel zelf bij zijn, anders zou zijn recht op hoger beroep vervallen.

De krijgsraad wilde de zaak al eerder hervatten maar vanwege de coronamaatregelen kon dit niet.