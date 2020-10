Surinaamse ex-minister Hoefdraad binnenkort op lijst Interpol

De naam van de Surinaamse ex-minister Gillmore Hoefdraad zal zeer binnenkort op de opsporingslijst van Interpol staan. Dat heeft de Surinaamse procureur-generaal Roy Baidjnath Panday gezegd op de Surinaamse radio. Hoefdraad wordt verdacht van elf strafbare feiten, waaronder oplichting en verduistering en het overtreden van de bankwet en de anticorruptiewet.

De baas van het Openbaar Ministerie (OM) kan nog niet precies aangeven wanneer Interpol de verdachte in deze Surinaamse zaak op de internationale opsporingslijst plaatst. „Omdat het hier om een gewezen bewindsman gaat had Interpol extra informatie nodig. Die hebben wij verstrekt, het wachten is nu op Interpol”, zo zei hij. Behalve Hoefdraad zijn de Surinaamse autoriteiten in deze zaak ook op zoek naar de Nederlander Rob P. die verdacht wordt van vergelijkbare feiten. Een derde verdachte komt uit België.

Het OM heeft sinds mei al een lijvig rapport over de vermeende strafbare feiten van Hoefdraad opgesteld. Deze feiten zijn naar voren gekomen in een onderzoek naar de zaak van de voormalige baas van de Centrale Bank van Suriname, Robert Van Trikt. Hij zit al sinds begin februari vast wegens verdenking van fraude en malversaties. Hoefdraad zou samen met Van Trikt fraude hebben gepleegd. Zo zou Hoefdraad 17 overheidspanden hebben verkocht aan de Centrale Bank, voor 105 miljoen euro. Ook zou hij inkomsten van royaltys op goud hebben misbruikt.

De procureur-generaal kon pas begin augustus tot daadwerkelijke vervolging overgaan omdat het parlement toestemming moest geven voor vervolging. Deze speciale bevoegdheid voor de volksvertegenwoordiging vloeit voort uit een wet die zegt dat politieke ambtsdragers niet zomaar vervolgd kunnen worden. Ondanks een uitreisverbod dat hem was opgelegd zijn er toch veel aanwijzingen dat Hoefdraad Suriname heeft verlaten.