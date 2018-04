Surinaamse couppleger Gorré overleden

Arthy Gorré, couppleger, ex-bevelhebber van het Surinaamse leger en verdachte in het decembermoordenproces, is maandag overleden. Dat hebben verschillende lokale media gemeld.

Gorré was al langer ernstig ziek. Voor zijn advocaat was dit eind januari reden om de Surinaamse krijgsraad te vragen de behandeling van zijn zaak uit te stellen. De verdachte was zo ziek dat zijn raadsman niet met hem kon overleggen over het pleidooi.

Net als tegen hoofdverdachte president Desi Boutere en zeven anderen, eiste de krijgsraad eind 2017 twintig jaar gevangenisstraf voor Gorré. Hij zou, net als de andere verdachten, betrokken zijn bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Gorré heeft zelf altijd gezegd dat hij niets te maken had met de moorden.

Gorré behoorde ook tot de groep van zestien militairen die op 25 februari 1980 een staatsgreep pleegde. Daarna bleef hij actief als militair, maar aan het eind van de jaren tachtig vertroebelde zijn relatie met Bouterse. In 1993 werd Gorré de opvolger van de huidige president van Suriname als bevelhebber van het Surinaamse leger. Als ondernemer runde hij een duikschool.