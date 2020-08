Surinaamse buitenlandminister bezoekt Nederland

De minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, Albert Ramdin, reist woensdag naar Nederland voor diplomatiek overleg. Dat heeft de voorlichtingsdienst van de Surinaamse regering bekendgemaakt. Volgens de dienst heeft Ramdin afspraken met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het bezoek moet bijdragen aan het herstel van relatie tussen Nederland en Suriname. Een goede relatie tussen het voormalig moederland en de kolonie lijkt weer mogelijk nu het Surinaamse volk bij de verkiezingen in mei Desi Bouterse na tien jaar naar huis heeft gestuurd. Zijn opvolger als president, Chan Santokhi, had voor de verkiezingen al duidelijk gemaakt dat een goede relatie met Nederland een van zijn belangrijke doelen is.

De ministers zullen onder andere spreken over de aanstelling van ambassadeurs in beide landen en de diplomatieke steun die de landen aan elkaar kunnen geven op internationaal niveau. Ook de de situatie rond het coronavirus en armoedebestrijding staan op de agenda. Een ander gesprekspunt is de steun die Suriname wil bij het herschikken van de 2,5 miljard euro aan schulden die Bouterse heeft achtergelaten.

Ramdin wil tijdens zijn bezoek aan Nederland ook de band met de Surinaamse gemeenschap in Nederland versterken. De Surinaamse regering ziet graag dat meer Nederlandse Surinamers actief worden door in Suriname te investeren of op andere manieren aan de ontwikkeling van Suriname mee te helpen.