Surinaams vliegtuig vervoerde 488 kilo cocaïne

In het vliegtuigje dat de Surinaamse politie dinsdag heeft gevonden, zat 488 kilo cocaïnepoeder, verpakt in 420 pakketten. In verband met de vondst zijn zeven mensen aangehouden van wie twee buitenlanders. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Het vliegtuig is gevonden in het westelijke district Saramacca in de buurt van de kreek waar de politie vorige week een duikboot aantrof. Met deze boot werden drugs over zee getransporteerd. In die zaak zijn 8 buitenlanders aangehouden.

In verschillende lokale media is te lezen dat de speciale taskforce die het vliegtuig op het spoor was gericht heeft geschoten om het vliegtuig te laten landen. De plek waar het vliegtuig landde is een rijstveld.