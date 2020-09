Een watersporter is in Australië om het leven gekomen door een aanval van een haai. Dat gebeurde voor de plaats Coolangatta aan de Australische Gold Coast.

De man, een zestiger, stond vermoedelijk op een surfplank toen hij door het dier werd aangevallen. De zee in het gebied is beschermd met speciale haaiennetten en aanvallen zijn daar zeldzaam. Het gaat om de zevende dode door een aanval van een haai dit jaar in Australische wateren.