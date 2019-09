Superjachten massaal naar Monaco voor show

Monaco staat vanaf woensdag vier dagen lang in het teken van superjachten. Tijdens de Monaco Yacht Show komen 125 superjachten vanuit de hele wereld naar het prinsdom.

De meeste hotels in Monaco zijn uitverkocht tijdens de exclusieve botenshow. Er zijn nog kamers beschikbaar, maar die kosten ruim 3000 euro per nacht. Monaco, dat in het zuiden van Frankrijk ligt, staat bekend om de exclusiviteit. Veel rijke mensen komen er graag en jachten liggen er continu.

Onder de megajachten die vanaf woensdag aanmeren, zit ook de Atilla. De luxueuze boot, een van de trekpleisters tijdens de Monaco Yacht Show, is 64 meter lang en werd gemaakt door bouwer SanLorenzo.

Veel superjachten worden ook in Nederland gebouwd.