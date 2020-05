‘Supercycloon’ Amphan bereikt India

De zware cycloon Amphan heeft India bereikt. De autoriteiten in deelstaten Odisha en West-Bengalen melden dat door de harde wind daken van huizen worden gerukt en bomen omvallen. In India en buurland Bangladesh hebben miljoenen mensen tijdens de coronacrisis een veilig heenkomen gezocht voor het natuurgeweld.

Amphan vormde zich boven de Golf van Bengalen en zou de zwaarste storm zijn die de regio treft in ongeveer tien jaar. Getroffen gebieden worden ook geteisterd door harde regen en hoge golven. De autoriteiten in Bangladesh melden dat zo’n 2,4 miljoen mensen zijn overgebracht naar ruim 15.000 opvanglocaties.

De evacuatie wordt in beide landen bemoeilijkt door de coronacrisis. „Het is een uitdaging om mensen te evacueren en ondertussen te zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt”, zegt onderminister Enamur Rahman, die in Bangladesh gaat over rampenbestrijding. Hij stelde dat het aantal opvangcentra veel hoger ligt dan gebruikelijk. Zo moet worden gezorgd dat het daar niet al te druk is.

In India, waar zo’n 400.000 mensen zijn geëvacueerd, waren sommige opvanglocaties vanwege de pandemie al in gebruik als quarantainecentra. Daarom worden mensen die vluchten voor de supercycloon ook opgevangen in andere gebouwen. De autoriteiten verstrekken daarbij mondkapjes aan evacués.

Niet alle Indiërs in de gevarenzone willen meewerken aan de evacuatie. „We moesten mensen letterlijk dwingen hun huizen te verlaten, mondkapjes op te doen en naar overheidsgebouwen te gaan”, zegt een hoge politiemedewerker in West-Bengalen. Dorpelingen zouden bang zijn dat ze het coronavirus oplopen en willen soms ook hun vee niet achterlaten.