Sumobond zegt sorry voor wegsturen vrouwen

De voorzitter van de Japanse sumoworstelbond heeft excuses aangeboden nadat een scheidsrechter vrouwen vroeg de ring te verlaten. De vrouwen waren de ring ingerend om de in elkaar gezakte burgemeester te redden, schrijven Japanse media.

De burgemeester van de stad Maizuru zakte in elkaar tijdens een toespraak in de ring. Uit het publiek snelden tenminste twee vrouwen toe om hem te reanimeren. De gyoji, scheidsrechter, vroeg via het omroepsysteem of zij de zogeheten dohyo wilden verlaten. De ring is van oudsher verboden terrein voor vrouwen.

„We willen onze verontschuldiging aanbieden”, zei bondsvoorzitter Hakkaku tegen de krant The Asahi Shimbun. „De instructie was ongepast in zulke omstandigheden. De gyoji deed het omdat hij ontdaan was.”

De burgemeester is afgevoerd naar het ziekenhuis en niet in gevaar.