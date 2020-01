Sultan van Oman (79) overleden

De sultan van Oman, Qaboos bin Said, is vrijdagavond op 79-jarige leeftijd overleden. Dat melden Omaanse staatsmedia zaterdag.

Qaboos was de langstzittende leider in het Midden-Oosten. Hij kwam in 1970 via een door Groot-Brittannië ondersteunde staatsgreep aan de macht.

De sultan laat geen kinderen achter en wees nooit publiekelijk een opvolger aan. Volgens een statuut uit 1996 moet de heersende familie van Oman in de komende drie dagen een troonopvolger kiezen. Als zij het niet eens worden, is er nog een brief van Qaboos met daarin de naam van zijn beoogd opvolger. Een overgangsraad installeert die persoon vervolgens als nieuwe sultan.