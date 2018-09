Sulawesi getroffen door twee zware aardbevingen

Het Indonesische eiland Sulawesi is getroffen door twee krachtige aardbevingen. Zeker één persoon kwam om het leven en minstens tien andere mensen raakten gewond. „We verwachten meer schade en meer slachtoffers”, beklemtoonde een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst.

Door de eerste aardbeving, met een kracht van 6,1, zijn meerdere huizen ingestort. Later volgde nog een tweede beving voor de kust. Die had een kracht van 7,5, meldt het Amerikaanse seismologisch instituut USGS. De Indonesische autoriteiten kwamen aanvankelijk met een tsunamiwaarschuwing en riepen inwoners van kustgebieden op te evacueren. Die waarschuwing is inmiddels weer ingetrokken.

Door een serie aardbevingen vielen vorige maand bijna vijfhonderd doden op het vakantie-eiland Lombok, op enkele honderden kilometers ten zuidwesten van Sulawesi.