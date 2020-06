Sudanese militieleider ontkent oorlogsmisdaden Darfur

De Sudanese militieleider Ali Kushayb heeft voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag ontkend dat hij verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden tijdens het conflict in de regio Darfur in 2003 en 2004. Kashayb werd vorige week, na dertien jaar op de vlucht te zijn geweest, opgepakt in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en overgebracht naar Den Haag.

Kushayb werd maandag formeel op de hoogte gebracht van de meer dan vijftig punten tellende aanklacht tegen hem, via een videoverbinding vanuit een detentiecentrum in Den Haag. Dit in verband met de coronamaatregelen.

De 70-jarige Kushayb heeft zichzelf in de CAR aangegeven naar aanleiding van beschuldigingen met betrekking tot het verwoestende conflict in de West-Sudanese regio. „Ja, ik werd op de hoogte gesteld van de beschuldigingen, maar dit is niet waar. Ze hebben me hierheen laten komen en ik hoop dat ik gerechtigheid zal krijgen”, zei Kushayb.

Rechter Rosario Salvatore Aitala wees erop dat de hoorzitting van maandag een formaliteit was om de identiteit van Kushayb, die ook bekend staat als Ali Muhammad Abdelrahman, en de aanklacht tegen hem te bevestigen.

„Dit is niet de hoorzitting om uw verdediging te presenteren, u zult de kans krijgen om dat te doen. Dit is alleen de hoorzitting voor de rechter om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de aanklacht”, zei de rechter tegen Kushayb.

Een medewerker van de rechtbank had bijna een half uur nodig om de lijst met 53 aanklachten voor te lezen, waaronder het vermoorden van burgers, het vernielen en verbranden van dorpen, verkrachting, plundering en gedwongen verplaatsing.

Tijdens het bloedige conflict in Darfur zou Kushayb zijn Janjaweed-militie opdracht hebben gegeven voor moorden, plunderingen en verkrachtingen. Zeker 300.000 mensen kwamen om het leven tijdens het conflict tussen de islamitische Janjaweed en de regering van Sudan aan de ene kant en de niet-islamitische milities JEM en SLA aan de andere kant.