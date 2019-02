Succesvolle lancering Israëlische maansonde

De Israëlische maanverkenner Beresheet is vrijdagochtend kort voor 03.00 uur (Nederlandse tijd) succesvol gelanceerd. De onbemande raket vertrok vanaf ruimtevaartbasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida.

Na ruim een halfuur werd Beresheet losgelaten vanuit de raket en ging de sonde zijn eigen weg. De maanverkenner werd in de ruimte gelanceerd door een raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk.

Na een vlucht van zeven weken en 6,5 miljoen kilometer moet de sonde op 11 april een zachte landing maken op het maanoppervlak. Als het lukt is Israël het vierde land dat op de maan weet te landen, na de Sovjet-Unie (1959), de Verenigde Staten (1964) en China (2013). Europa heeft één satelliet in een baan rond de maan gebracht. Die sloeg na bijna drie jaar gepland te pletter. Europa heeft nog geen sondes op de maan laten landen.

Beresheet is Hebreeuws voor 'in den beginne'. De sonde is ongeveer zo groot als een wasmachine en weegt 585 kilo. Hij moet een Israëlische vlag op de maan zetten en het magnetische veld onderzoeken. Aan boord is ook een thora. De maansonde is ontwikkeld door de organisatie SpaceIL. Die was in 2011 opgezet voor een prijsvraag van Google.

De bouw van de sonde kostte 84 miljoen euro. Dit werd vooral betaald door een miljardair en het bedrijfsleven. De drie voorgangers op de maan deden dat vooral met overheidsgeld.